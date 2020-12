Archivierter Artikel vom 18.06.2020, 13:20 Uhr

Reinsfeld

Obduktion nach tödlichem Absturz einer Propellermaschine

Die Leiche des 49 Jahre alten Piloten, der am Mittwoch beim Absturz eines kleinen Flugzeugs nahe Reinsfeld im Kreis Trier-Saarburg der Pilot ums Leben gekommen war, soll obduziert werden. Wie die Polizei in Trier am Donnerstag mitteilte, soll der Leichnam des aus dem nordrhein-westfälischen Recklinghausen stammenden Mannes dafür nach Mainz gebracht werden.