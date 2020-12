Archivierter Artikel vom 22.04.2020, 12:30 Uhr

OB Steinruck wünscht sich bundesweite Masken-Regeln

Ludwigshafen (dpa/lrs) – In der Diskussion über eine mögliche Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz wünscht sich die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck eine bundesweite Regelung. „Es ist eine globale Pandemie. Wir müssten es doch hinkriegen, dass wir deutschlandweite Regelungen hinbekommen“, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in Ludwigshafen. „Wir haben das schon gemerkt bei den Rechtsverordnungen der Länder und des Bundes, wie schwierig und unverständlich für die Menschen ein solcher Flickenteppich ist.“