Mainz

OB Ebling denkt schon ans Weihnachtsgeschäft: Stadt beleben

Mainz soll nach dem Willen von Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) im Weihnachtsgeschäft 2021 besonders einladend werden. „Man soll ein schlechtes Gefühl haben, wenn man die Paketdienste dieser Welt bemüht und ein gutes, wenn man in der Stadt einkauft und regionale Produkte und die Nachhaltigkeit stärkt“, beschrieb Ebling im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur das Ziel für die nächsten Monate. Die Stadt solle an vielen Plätzen belebt und Leerstände sollten bespielt werden. Kurzfristige Pläne – etwa für Juni – seien angesichts der Pandemie „wahnsinnig schwierig“. Deshalb denke er auch schon an den Herbst und die Vorweihnachtszeit.