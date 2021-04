Saarbrücken

Nur wenige Verstöße gegen Corona-Regeln im Saarland gemeldet

Nach massiven Verstößen gegen die Corona-Regeln am vergangenen Wochenende hat die Polizei in der Nacht zum Samstag ihre Kontrollen in Saarbrücken noch einmal verstärkt. Dabei sei vor allem auf die Einhaltung des neuen Infektionsschutzgesetzes geachtet worden, teilte das Landespolizeipräsidium am Samstag mit. Grobe Missachtungen wurden aus der Landeshauptstadt allerdings nicht gemeldet. Selbst der St. Johanner Markt blieb den Angaben zufolge leer. Dort hatten eine Woche zuvor noch knapp 500 Menschen gefeiert und Beamte mit Flaschen beworfen.