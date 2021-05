Saarbrücken

Nur wenige Verschiebungen der Zweitimpfungen im Saarland

In den Impfzentren im Saarland kommt es bei den Zweitimpfungen gegen Corona selten zu Verschiebungen. In der Regel würden die Zweittermine eingehalten, teilte eine Sprecherin des saarländischen Gesundheitsministeriums in Saarbrücken mit. Nur in wenigen Fällen seien Verschiebungen notwendig oder nähmen einzelne Personen die Zweitimpfung nicht wahr. „Hierbei handelt es sich jedoch um eine absolute Minderheit“, sagte die Sprecherin.