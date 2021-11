Nur noch 617 Teststellen: Appell an ehemalige Betreiber

Mainz (dpa/lrs) – 617 Corona-Teststellen gibt es derzeit noch in Rheinland-Pfalz – das sind nicht einmal halb so viele wie vor der Abschaffung der kostenlosen Tests im Oktober. Der Koordinator des Projekts „Testen für Alle“, Detlef Placzek, appellierte an die ausgestiegenen Betreiber der Teststellen, wieder mitzumachen. „Testen war eine wichtige Säule der Pandemiebekämpfung“, sagte Placzek am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Wir wollen die vorhandene Teststruktur rasch wieder soweit aufbauen, dass die Bürgerinnen und Bürger wieder komfortabel die Möglichkeit haben, sich kostenlos testen zu lassen, um so die größtmögliche Sicherheit in der Pandemie zu bieten.“