Mainz

Nur noch 100 Mosel-Apollofalter: Rettungsprojekt gestartet

Der Bestand des Mosel-Apollofalters ist in den vergangenen fünf Jahren drastisch zurückgegangen – jetzt unterstützt das Land ein Rettungsprojekt zur Erhaltung des nur an der Untermosel vorkommenden Schmetterlings. Die beiden Landkreise Cochem-Zell und Mayen-Koblenz erhalten in diesem und im kommenden Jahr Mittel der „Aktion Grün“ von rund 158 000 Euro für gezielte Maßnahmen zur Erhaltung des vom Aussterben bedrohten Schmetterlings, wie das Umweltministerium am Mittwoch in Mainz mitteilte.