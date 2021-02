Mainz

Nur gut sieben Prozent aller Gefangenen sind Frauen

Nur 7,1 Prozent aller Gefangenen in Rheinland-Pfalz sind Frauen. Von den 2923 Gefangenen im Land sind 208 weiblich, wie das Justizministerium in Mainz der Deutschen Presse-Agentur mitteilte (Stand 29. Januar 2021). Diese niedrige Frauenquote schwankte demnach im Laufe der Jahre nur wenig. Im März 2020 lag sie in den rheinland-pfälzischen Gefängnissen laut Ministerium bei insgesamt 7,4 Prozent, in den Vergleichsmonaten 2019 und 2018 jeweils bei 7,2 Prozent und 2017 bei 6,6 Prozent.