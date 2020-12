Archivierter Artikel vom 27.06.2020, 12:10 Uhr

Mainz

Nur geringer Anstieg der Corona-Zahlen in Rheinland Pfalz

Die Zahl der Corona-Fälle in Rheinland Pfalz ist am Samstag nur gering gestiegen. Derzeit gebe es insgesamt 6966 bestätigte Sars-CoV-2 Fälle, berichtete das Sozialministerium (Stand 10.30). Noch am Freitag waren es 6954 bestätigte Fälle gewesen. Die Zahl der aktuell infizierten Menschen ging unterdessen leicht zurück: Am Samstag waren 149 Menschen in Rheinland-Pfalz infiziert, am Freitag waren es noch 154 gewesen. Die Zahl der Todesfälle lag unverändert bei 235.