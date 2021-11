Plus Rheinland-Pfalz

Lange Schlangen vor Bussen und überfüllte Arztpraxen: Der mühsame Weg zur Auffrischungsimpfung

Der Mann ganz vorn in der Schlange hat sein Ziel fast erreicht, der rote Impfbus auf dem Platz in der Mainzer Innenstadt ist zum Greifen nah – endlich. „Um 9 Uhr“ habe er sich angestellt, berichtet er. Jetzt ist es kurz vor 14 Uhr, und die rettende Spritze endlich in Sicht – nach fünf Stunden. Es ist seine zweite Impfung, die erste sei „auch eine Spontanaktion gewesen“, erzählt er, bei seinem Sohn in der Schule.