Ein Schild mit der Aufschrift «Schütz den Wald vor Brandgefahr» hängt in einem Wald an einem Waldweg. Das Eichhörnchen mit dem roten Schwanz, der an eine lodernde Flamme erinnert, steht als Symbol für die Gefahr. (zu dpa: «Nur ein Waldbrand in Rheinland-Pfalz gemeldet») Foto: Stefan Sauer/DPA