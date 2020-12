Archivierter Artikel vom 27.04.2020, 19:30 Uhr

Nun 2518 bestätigte Corona-Fälle im Saarland: 126 Tote

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland liegt die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen bei 2518. Sie stieg damit am Montag um sechs Fälle gegenüber dem Vortag, wie das Sozialministerium in Saarbrücken (Stand 18.00 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich leicht auf 126. Am Vortag waren es 124 gewesen.