Archivierter Artikel vom 01.03.2020, 09:40 Uhr

Mainz/Diez

Null Frauen in Sicherungsverwahrung im Land

Null Frauen befinden sich in Sicherungsverwahrung in Rheinland-Pfalz. Die Zahl der männlichen Sicherungsverwahrten im Justizvollzug des Landes liegt bei 50, wie das Justizministerium in Mainz der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.