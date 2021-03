Nürburg

„Nürburgring-Königin“: Rennfahrerin Schmitz gestorben

Die legendäre Rennfahrerin und Moderatorin Sabine Schmitz ist tot. Die 51-Jährige starb am Dienstag, wie der Stiefbruder René Schmitz der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die neben dem Nürburgring in Adenau geborene Schmitz war 1996 die erste Frau, die beim 24 Stunden-Rennen auf ihrer Heimstrecke triumphieren konnte. Ein Jahr später verteidigte sie den Titel und holte 1998 auch als erste Frau den Meistertitel in der Langstreckenserie VLN.