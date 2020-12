Novemberhilfen laufen an, Beratungen zu Schulen

Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 16:30 Uhr

Rund 700 neue Corona-Infektionen registrieren die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz. In Ludwigshafen wird der Weihnachtsmarkt abgesagt, in Speyer eine teilweise Maskenpflicht eingeführt. Corona hält das Land weiter in Atem.

Mainz (dpa/lrs). Die Umsetzung der Corona-Hilfen für geschlossene Betriebe soll ab Ende des Monats anlaufen. Das Kabinett stimmte am Dienstag einer Vereinbarung von Bund und Ländern für diese Novemberhilfe zu, wie Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) am Dienstag mitteilte. Betriebe, die direkt oder indirekt vom Teil-Lockdown betroffen sind, können voraussichtlich ab dem 27. November über ein Portal des Bundes Anträge für die finanzielle Unterstützung stellen.

„Der Lockdown ist eine Zumutung für die betroffenen Unternehmen und Solo-Selbstständigen“, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums in Mainz. Viele hätten nun zum zweiten Mal in diesem Jahr keine Möglichkeit, aus eigener Kraft ihr Einkommen zu erwirtschaften. Betroffene von Betriebsschließungen sollen eine Erstattung von 75 Prozent ihres Umsatzes des Vorjahresmonats erhalten.

Unterdessen berieten die Bildungsminister der Länder über das weitere Vorgehen an den Schulen. Dazu gab es am Morgen eine Schaltkonferenz der Kultusministerkonferenz (KMK), wie ein Sprecher des Bildungsministeriums in Mainz mitteilte. Rheinland-Pfalz hat bis Ende des Jahres die KMK-Präsidentschaft. „Wir begrüßen das klare Bekenntnis zum Präsenzunterricht in dem Beschluss“ vom Montag, sagte der Ministeriumssprecher.

In Rheinland-Pfalz sind nach Angaben des Ministeriums zurzeit 231 Schulen nach Corona-Infektionen von Teilschließungen betroffen. Dort lernen einzelne Klassen oder Jahrgänge ausschließlich zu Hause. Das Hygienekonzept für Schulen werde ständig den Gegebenheiten angepasst, erklärte das Ministerium am Dienstag.

Nach dem Beschluss zur Versorgung von besonders gefährdeten Menschen mit FFP2-Masken bereitet sich Rheinland-Pfalz darauf vor, dies umzusetzen. Der Beschluss bei den Bund-Länder-Beratungen zu Corona-Bestimmungen vom Montag sei noch sehr frisch, sagte eine Sprecherin des Mainzer Gesundheitsministeriums am Dienstag. Eine Rechtsverordnung des Bundes zu dieser Regelung werde für Anfang Dezember erwartet. Zudem müsse der Kreis der besonders gefährdeten Personengruppen noch genau bestimmt werden.

Diese sollen nach dem Beschluss von Bund und Ländern zum Schutz vor dem Coronavirus von Dezember an 15 vergünstigte FFP2-Masken erhalten. Diese Masken bieten auch einen Eigenschutz, während der – auch als Alltagsmaske bezeichnete – Mund-Nasen-Schutz vor allem dem Fremdschutz dient. Die Zahl von 15 FFP2-Masken bezieht sich auf die Zahl der Winterwochen.

Die bestätigten Corona-Infektionen stiegen am Dienstag um 686 Fälle auf insgesamt 34 122 (Stand: 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Die Zahl der Todesfälle von infizierten Menschen stieg um 11 auf 381. Aktuell sind nach Angaben der Behörde 15 108 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Derzeit werden 650 Covid-19-Patienten in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern behandelt. 128 von ihnen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums auf einer Intensivstation, 103 werden beatmet. Die im Internet fortlaufend aktualisierten Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) weichen davon ab. Insgesamt verfügen die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser über mehr als 1600 Intensivbetten.

Der Warnwert von Infektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen lag am Dienstag landesweit bei 139,7 und damit leicht unter dem Wert vom Wochenbeginn (144,6). Fünf der 36 Kommunen des Landes liegen über einem Wert von 200: Speyer (352,0), Ludwigshafen (285,6), die pfälzischen Landkreise Kaiserslautern (239,7) und Kusel (227,9) sowie die Landeshauptstadt Mainz (212,7).

Auch in Ludwigshafen wurde jetzt der Weihnachtsmarkt abgesagt. Der „Winterzauber“ sollte ursprünglich am 6. November starten, wurde dann zunächst auf Dezember verschoben. In Speyer soll an diesem Mittwoch eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen der Stadt zwischen 8.00 Uhr und 20.00 Uhr eingeführt werden.