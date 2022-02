Novavax-Impfungen ab Samstag auch ohne Termin möglich

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Impfungen mit dem neuen Novavax-Impfstoff gegen das Coronavirus sind von diesem Samstag an im Saarland auch ohne Termin möglich. „Wir möchten den Menschen auch spontane Gelegenheiten zur Impfung anbieten“, teilte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Freitag in Saarbrücken mit. Wer noch nicht geimpft sei und nun den Novavax-Impfstoff erhalten möchte, könne zum Impfstart zu einem der vier Impfzentren kommen. Geimpft werde in den Zentren in Saarbrücken, Saarlouis, Neunkirchen und Wadern. Von Dienstag an steht der Impfstoff dann auch in rund 80 saarländischen Arztpraxen zur Verfügung, wie die Kassenärztliche Vereinigung im Saarland mitteilte. Hier werde um eine Terminvereinbarung gebeten.