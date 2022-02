Mainz

Novavax-Impfstoff wird erwartet: Impfbeginn am Montag

Rheinland-Pfalz bekommt an diesem Freitag den neuen Novavax-Impfstoff gegen das Coronavirus. Am Samstag werden die bestellten Dosen auf die Impfzentren verteilt und am Montag – wie geplant – mit den Impfungen begonnen. Das teilte Impfkoordinator Daniel Stich am Donnerstag in Mainz mit. „Für über 15.000 registrierte Menschen heißt das: Alle bitte ihre E-mail-Postfächer kontrollieren und nachschauen, ob bereits eine Terminbestätigung vorliegt.“