Trier

Notfälle

Notrufnummer 112 in Region Trier gestört

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zum Einsatz (Aufnahme mit Langzeitbelichtung). Foto: Monika Skolimowska/dpa

Wer in und um Trier den Rettungsdienst anrufen will, muss am Samstag zunächst die 110 wählen. Die Notrufnummer 112 ist wegen eines technischen Problems gestört.