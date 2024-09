Ein Kampfflugzeug vom Typ F-16 überfliegt die Start- und Landebahn des US-Militärflughafens. Die US-Regierung plant, die Zahl der permanent in Deutschland stationierten Soldaten um ein Drittel verringern. Gut die Hälfte der rund 12.000 betroffenen Soldaten sollen in die USA zurückgeholt, weitere 5600 in andere Nato-Länder verlegt werden. In Spangdahlem ist ein Geschwader mit Kampfflugzeugen des Typs F16 stationiert. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Harald Tittel/picture alliance/dpa