Mainz

Notbremse bei der Buche: „Verbündete“ bei Waldumbau

Mit dem Einschlagsmoratorium für alte Buchen hat Rheinland-Pfalz nach Angaben von Forstministerin Ulrike Höfken (Grüne) angesichts zunehmender Schäden die Notbremse gezogen. „Es geht nicht um den Ausstieg aus der Nutzung“, sagte Höfken am Donnerstag in einer Fragestunde des Landtags in Mainz. Die Maßnahme sei „vielmehr Ausdruck eines lernenden und beobachtenden Innehaltens in einer klimabedingten Belastungssituation, wie sie die Wälder seit Jahrtausenden nicht gekannt haben“.