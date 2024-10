Noch zwei Tage mit Wolken und teils Regen erwartet

Ab Freitag sollen die Wolken in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder mehr Platz für blauen Himmel machen. Bis es so weit ist, kann es aber stellenweise noch ein wenig regnen.

Offenbach (dpa/lrs) – Vor dem Wochenende mit mehr blauem Himmel steht den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland teils noch etwas Regen bevor. So solle es im Tagesverlauf wechselnd bewölkt und vereinzelt nass werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen erreichen demnach höchstens 13 bis 17 Grad. Vereinzelt regnen soll es auch am Donnerstag, der bei maximal 11 bis 14 Grad noch ein Stück grauer wird.

Freundlicher geht es in Richtung Wochenende weiter. Der Freitag wird laut Vorhersage heiter bis wolkig und meist niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 10 und 14 Grad. Kalt soll es allerdings nachts werden: Die Meteorologen erwarten Tiefstwerte von bis zu 2 Grad und stellenweise leichten Frost in Bodennähe.

Am Samstag sollen die Temperaturen aber wieder auf maximal 12 bis 15 Grad ansteigen. Unter einem heiteren bis wolkigen Himmel kann der Regenschirm getrost zu Hause bleiben.