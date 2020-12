Archivierter Artikel vom 18.03.2020, 02:20 Uhr

Mainz

Noch mehr Einschränkungen wegen Coronavirus

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie greifen von heute an noch viel mehr Maßnahmen tief in das Leben der Rheinland-Pfälzer ein. Angesichts nach wie vor deutlich steigender Infektionszahlen soll so die Lungenkrankheit möglichst eingedämmt werden. Das beschloss der Ministerrat und folgte damit einer Vereinbarung zwischen Bund und Ländern.