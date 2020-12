Noch mehr Betten für Covid-19: Immer mehr Fieberambulanzen

Archivierter Artikel vom 18.03.2020, 16:30 Uhr

Zusätzlich zum geplanten Ausbau der medizinischen Intensivversorgung von Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz sind in Koblenz zwei Schulsporthallen mit hunderten Feldbetten bestückt worden. Diese einfach gehaltenen „Pflegehilfseinrichtungen“ seien rein vorsorglich als ein „Überlauf für leichtere Fälle“ gedacht, falls die Krankenhäuser im Raum Koblenz wegen steigender Zahlen von Coronavirus-Patienten irgendwann ausgelastet sein sollten, teilte die Feuerwehr mit.

In Abstimmung mit dem Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhaus seien in einer Halle 200 und in der anderen 120 Feldbetten aufgestellt worden. Unabhängig davon soll in der Coronakrise die Zahl der Intensivbetten in Kliniken im Land von 1400 auf 2800 verdoppelt werden.

Unterdessen steigt die Zahl der Fieberambulanzen für Coronavirus-Tests weiter. „Jeden Tag entstehen neue“, teilte das Gesundheitsministerium in Mainz mit. Am Mittwoch gab es landesweit schon deutlich mehr als 20 Fieberambulanzen, um Kliniken und Arztpraxen beim Erstkontakt mit Patienten zu entlasten und vor Ansteckungen zu bewahren. „Es gibt viele Modelle“, sagte eine Ministeriumssprecherin – zum Beispiel Zelte, Container sowie Drive-in-Modelle auf Parkplätzen.

„Wichtig ist, sich vorher telefonisch (116 117) anzumelden“, ergänzte die Sprecherin. Nicht jeder mit Symptomen wie Husten und Fieber solle kommen, sondern etwa Rückkehrer aus Risikogebieten und Bürger mit Kontakten zu infizierten Menschen in den zurückliegenden 14 Tagen.

Die beiden bereits am 10. März eröffneten Fieberambulanzen in Koblenz und Mayen meldeten laut dem örtlichen Gesundheitsamt am Mittwoch auch insgesamt 64 Corona-Testergebnisse aus benachbarten Landkreisen. Die Behörde betonte, dass nur noch Bürger behandelt würden, „die ihren Wohnsitz im Stadtgebiet oder im Landkreis Mayen-Koblenz haben. Dazu wird es gegebenenfalls nötig sein, den Personalausweis vorzuzeigen.“