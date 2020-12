Archivierter Artikel vom 15.04.2020, 11:40 Uhr

Ingelheim

Noch keine Spur zur Mutter des ausgesetzten Babys

Mehr als eine Woche nach dem Fund eines ausgesetzten Neugeborenen in Ingelheim ist dessen Mutter noch immer unbekannt. „Wir haben bislang keine Hinweise auf die Mutter“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Das Mädchen befinde sich im Moment in der Obhut des Jugendamts.