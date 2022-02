Saarbrücken

Noch kein konkreter Liefertermin für Novavax im Saarland

Das Saarland rechnet bei der ersten Lieferung des Corona-Impfstoffs des US-Herstellers Novavax mit 18 000 Dosen. Wann diese ankämen, sei jedoch nicht bekannt, teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Montag mit. Eine Lieferankündigung des Bundesministeriums für Gesundheit habe das Land noch nicht erhalten. Derzeit werde die Verteilung des Impfstoffs geprüft. Denkbar sei eine Abgabe an Hausärzte und Krankenhäuser, teilte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) mit.