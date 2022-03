Trier

Trier

Noch 100 Tage: Countdown zu Römer-Landesausstellung läuft

Rund 100 Tage vor dem Start stößt die rheinland-pfälzische Landesausstellung über den Untergang des Römischen Reiches nach Angaben der Organisatoren auf großes Interesse. «Wir gehen davon aus, dass wir mindestens 100.000 Besucher erreichen werden», sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Mittwoch in Trier. Derzeit seien bereits 437 Führungen in den drei beteiligten Museen vorreserviert – und nach Angaben von Touristikern gehöre die Sonderschau derzeit zu den Top 3 der am meisten nachfragten Ausstellungen in Deutschland.