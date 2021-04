Ludwigshafen

Nistplatz am Müllheizkraftwerk: Enten müssen umziehen

Einen ungünstigen Nistplatz hatte sich eine Entenmutter in Ludwigshafen ausgesucht: Sie lebte mit ihren zwölf Küken direkt neben der Waage eines Müllheizkraftwerks. „Da sie nur zwei Meter neben der Straße nistete, auf der täglich 100 schwere Lkws fahren, war es besser, dass sie umzieht“, teilte die Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH am Montag mit. Zusammen mit einem Vogelschützer sowie der Tierrettung der städtischen Berufsfeuerwehr wurde am Samstagmittag die Stockentenfamilie eingefangen und in die Vogelstation im Landschaftsschutzgebiet Maudacher Bruch umgesiedelt.