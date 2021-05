Chemnitz

Niners Chemnitz verlieren gegen Alba Berlin mit 81:91

Die Niners Chemnitz haben ihre Premieren-Saison in der Basketball-Bundesliga mit einer Niederlage beendet. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore unterlag am Sonntag Alba Berlin mit 81:91 (46:54). In der Abschlusstabelle belegen die Sachsen, die sich den Klassenverbleib schon vorzeitig gesichert hatten, den 14. Platz. Beste Werfer waren Kapitän Malte Ziegenhagen mit 19 Punkten und Jonas Richter (18).