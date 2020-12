Archivierter Artikel vom 23.08.2020, 11:50 Uhr

Vaterstetten

Niklas Kaul nach Operation: „Alles sehr gut verheilt“

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul sieht die Olympia-Vorbereitung durch seine Ellbogen-Operation nicht gefährdet. „Ich habe jetzt den ersten Check nach sechs Wochen gehabt, das ist alles sehr gut verheilt soweit“, sagte der 22 Jahre alte Mainzer in einem ZDF-Interview am Rande der deutschen Mehrkampf-Meisterschaften in Vaterstetten. „Ich darf jetzt langsam wieder anfangen zu sprinten und auch zu springen, werfen wird noch bisschen dauern. Aber damit ist die Olympia-Vorbereitung auf gar keinen Fall in Gefahr.“