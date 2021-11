Bad Ems

Niedrigste Zahl der Studienanfänger seit 14 Jahren

In diesem Wintersemester hat die niedrigste Zahl an Studienanfängern seit 14 Jahren ein Studium an einer rheinland-pfälzischen Hochschule begonnen. Insgesamt schrieben sich im Wintersemester 2021/22 rund 14 100 junge Menschen erstmalig an einer der 22 Hochschulen in Rheinland-Pfalz ein, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Bad Ems mitteilte. Weniger Neueinschreibungen gab es demnach zuletzt im Wintersemester 2007/08. Gegenüber dem Vorjahr sank die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger den Angaben nach um knapp zehn Prozent.