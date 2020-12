Archivierter Artikel vom 05.11.2020, 18:00 Uhr

Mainz

Niedrigere Zulassungshürden für Parteien bei Landtagswahl

Die Hürden für die Zulassung kleinerer Parteien für die rheinland-pfälzische Landtagswahl am 14. März 2021 sollen gesenkt werden. Volt, Die Partei, Piratenpartei, Klimaliste, Linkspartei und ÖDP hatten die Landesregierung kürzlich aufgefordert, wegen der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie die Voraussetzung von mindestens 2080 gültigen Unterschriften von Unterstützern zu lockern. Am Donnerstag teilten die Regierungsfraktionen von SPD, FDP und Grünen sowie die oppositionelle CDU-Fraktion mit, künftig sollten 520 derartige Unterschriften ausreichen. Ein entsprechender Gesetzentwurf solle am Mittwoch nächster Woche im Landtag in Mainz beraten werden.