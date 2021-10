Bonn

„Nie dagewesene“ Spendenbereitschaft nach Flutkatastrophe

Eine Rekord-Spendensumme von 260 Millionen Euro ist bislang beim Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ für Opfer der Hochwasserkatastrophe von Mitte Juli eingegangen. Es sei die größte Summe, die dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen seit seiner Gründung vor 20 Jahren für Hilfsmaßnahmen nach einer Katastrophe zur Verfügung stehe, teilte das Bündnis am Dienstag in Bonn mit. Diese hohe Spendenbereitschaft aus Deutschland sei „beispiellos“. Das Geld fließe in akute Nothilfe, mittelfristige Hilfe und den Wiederaufbau.