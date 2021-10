Kaiserslautern

Nicht überheblich werden: Kaiserslautern will Stärke wahren

Der 1. FC Kaiserslautern will seine Siegesserie in der 3. Fußball-Liga auch am 12. Spieltag fortsetzen. Zu Gast im Fritz-Walter-Stadion ist am Samstag (14.00 Uhr) Aufsteiger SC Freiburg II. Vor der Länderspielpause waren den Roten Teufeln drei Siege in Folge gelungen. Seit 4. September sind die Pfälzer zudem ohne Gegentor.