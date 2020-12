Mainz

Mit ungewöhnlich deutlichen Worten hat sich der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf gegen eine Instruktion des Vatikans zur Reform von Pfarreien gewandt. „Ich kann den Eingriff in meine bischöfliche Hirtensorge nicht so einfach hinnehmen“, schrieb der Geistliche in einer am Mittwochabend veröffentlichten Mitteilung.