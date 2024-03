Cochem

Verkehr

Nicht ausreichend gesichert: Auto rollt in die Mosel

Von dpa/lrs

i Ein Auto wurde aus der Mosel bei Cochem geborgenen. Das Auto war zuvor von einem Parkplatz in die Mosel gerollt. Foto: Sascha Ditscher/dpa

Ein in der Mosel treibendes Auto hat für einen Polizeieinsatz bei Cochem gesorgt. Anwohner meldeten den im Fluss befindlichen Pkw, in dem sich aber keine Insassen befanden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zunächst war unklar gewesen, ob Menschen im Inneren waren. Nachdem der Wagen am Abend mit einem Kran aus dem Fluss geborgen worden war, meldete sich nach Angaben der Ermittler die 22-jährige Fahrerin. Die Ursache für den Unfall dürfte in einer mangelnden Absicherung gegen Wegrollen liegen, teilte die Polizei mit.