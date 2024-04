Nibelungen-Festspiele präsentieren diesjähriges Ensemble

Aktueller geht es kaum: Keiner will Krieg, trotzdem zieht er herauf – darum geht es dieses Jahr bei den Festspielen in Worms. Auf der Bühne vor dem Dom wird ein Stück mit politischer Brisanz erwartet.

ARCHIV - Laina Schwarz (l) als Kriemhild und Lena Urzendowsky als Brynhild stehen 2023 vor dem Kaiserdom in Worms bei der Fotoprobe der Nibelungen-Festspiele auf der Bühne.

ARCHIV - Laina Schwarz (l) als Kriemhild und Lena Urzendowsky als Brynhild stehen 2023 vor dem Kaiserdom in Worms bei der Fotoprobe der Nibelungen-Festspiele auf der Bühne. Foto: Uwe Anspach/dpa

Anzeige

Worms (dpa). Die Organisatoren der Nibelungen-Festspiele stellen am Dienstag (11.00 Uhr) das Ensemble des diesjährigen Stücks «Der Diplomat» vor. Dazu werden in Worms unter anderem die Schauspieler Franz Pätzold und Felix Rech erwartet, die schon 2022 bei dem Spektakel unter der Intendanz von Nico Hofmann mitwirkten. Zudem wollen die Autoren Feridun Zaimoglu und Günter Senkel sowie der Schweizer Regisseur Roger Vontobel über die Inszenierung mit aktueller gesellschaftspolitischer Perspektive informieren.

In «Der Diplomat» (12. bis 28. Juli) geht es nach Auskunft der Veranstalter nicht nur um Intrigen um Drachentöter Siegfried und seinen Mörder Hagen, sondern auch um die Frage, wie sich ein Krieg verhindern lässt, den keiner will und der trotzdem unvermeidbar scheint. Das Stück rückt dabei Dietrich von Bern in den Mittelpunkt, der als eine der bekanntesten Sagenfiguren des deutschen Hoch- und Spätmittelalters gilt.

Seit 2002 erzählen die Festspiele in einer der ältesten Städte Deutschlands das Epos immer wieder anders. Im vergangenen Jahr hatte Worms mit 21.000 Besuchern eine Auslastung von 90 Prozent. Auf die Tribüne vor dem Kaiserdom passen etwa 1400 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Nibelungenlied gilt als eine der Lieblingssagen der Deutschen.

Homepage