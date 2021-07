Worms

Nibelungen-Festspiele mit gedämpfter Premiere

Die Nibelungen-Festspiele in Worms planen wegen der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz eine gedämpfte Premiere des Stücks „Luther“ am Freitagabend. „Gefeiert wird auf der Premiere nicht, das verbietet sich von alleine“, teilte Intendant Nico Hofmann mit. „Wir sind in Gedanken bei den Betroffenen und werden im Ensemble zum Spenden aufrufen, wir gehen selbst hierbei mit gutem Beispiel voran.“ Worms sollte ein Ort des Austauschs sein. „Die Möglichkeit der direkten Begegnung und des Sprechens über das, was wir erleben, führt nicht zuletzt zu Zusammengehörigkeit und Solidarität und mag in diesen schwierigen Tagen auch Trost spenden und helfen“, sagte er.