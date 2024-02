Neuzulassungen elektrisch angetriebener Autos zurückgegangen

Jedes fünfte neu zugelassene Auto in Rheinland-Pfalz hat einen reinen Elektroantrieb. Das ist minimal weniger als im Vorjahr. Einen starken Rückgang gibt es bei einer nicht mehr geförderten Antriebsklasse.

ARCHIV – Ein Elektroauto steht an einer Ladestation. Foto: Carsten Koall/dpa/Symbolbild

Bad Ems (dpa/lrs). Der Anteil elektrisch angetriebener Autos unter Neuzulassungen in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. In der Summe seien Neuzulassungen von Autos, die zumindest auf Teilstrecken rein elektrisch fahren könnten, um etwa 23,5 Prozent gesunken, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte.

Von insgesamt rund 108.150 neu zugelassenen Autos hatten rund 23.500 einen reinen Elektroantrieb – knapp ein halbes Prozent weniger als im Vorjahr. Die Neuzulassungen von Plug-in-Hybriden, Autos mit kleinerem Elektromotor zusätzlich zum Verbrenner, gingen um 58 Prozent zurück. Die Zulassungen sonstiger Hybridautos stiegen um 36 Prozent.

Das Landesamt führt den Rückgang auch auf geänderte Förderregeln zurück. Seit 2023 werden Plug-in-Hybride vom Bund nicht mehr gefördert. Ebenso wurden Förderungen für Elektroautos zu Beginn des vergangenen Jahres verringert und fielen im Dezember weg.

