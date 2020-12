Archivierter Artikel vom 06.07.2020, 11:50 Uhr

Neuwieder Querelen: Druck auf Bürgermeister steigt

Neuwied/Mainz (dpa/lrs) – Der Neuwieder SPD-Bürgermeister Michael Mang ist nach seiner gescheiterten Abwahl und den heftigen Reaktionen der Landespolitik am Wochenende weiter unter Druck geraten. Am Montagabend (6.7.) wollten die Stadtratsfraktion und der Stadtverband der SPD in der Deichstadt am Rhein über Mangs politische Zukunft beraten, wie SPD-Kreisverbandschef Fredi Winter mitteilte. Am Samstag hatte nach dem rheinland-pfälzischen SPD-Generalsekretär Daniel Stich auch der SPD-Kreisverband Neuwied dem Bürgermeister den Rücktritt nahegelegt. Dessen Gespräche mit der AfD seien nicht bekannt und ein „schwerer politischer Fehler“ gewesen. Zuvor hatte die „Rhein-Zeitung“ darüber berichtet. Am Montag forderte auch der Landeschef der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid, Mangs Rücktritt.