Archivierter Artikel vom 20.08.2020, 01:50 Uhr

Neuwied

Neuwied wählt Bürgermeister mit großer Mehrheit ab

Der landesweit in die Schlagzeilen geratene Neuwieder SPD-Bürgermeister Michael Mang hat seinen Job verloren. In einer Sondersitzung des Stadtrats wurde er am Donnerstagabend mit einer überwältigenden Mehrheit der Mitglieder von sieben Fraktionen abgewählt, wie ein Sprecher der Stadtverwaltung mitteilte. Außer den Ja-Stimmen gab es nur zwei Nein-Stimmen von Sozialdemokraten und eine Enthaltung eines fraktionslosen AfD-Mitglieds. Vier AfD-Stadträte dagegen verließen laut dem Sprecher vor der Abstimmung den Raum. Ansonsten seien fast alle Mitglieder des Kommunalparlaments anwesend gewesen. Mang saß dem Sprecher zufolge im Zuschauerraum. Wegen der Corona-Abstandsregeln war der Stadtrat in eine Turnhalle ausgewichen.