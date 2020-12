Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 13:50 Uhr

Neuwied

Neuwied nicht mehr an Schwelle zur höchsten Corona-Warnstufe

Der Kreis Neuwied steht nicht mehr an der Schwelle zur höchsten Corona-Warnstufe. „Über das Wochenende bis einschließlich Montagvormittag sind zehn neue Positivfälle registriert worden, damit sinkt der Sieben-Tage-Inzidenzwert auf 44,8“, teilte Behördensprecher Tim Wessel am Montag mit. Allerdings gelte weiter „Warnstufe orange“, und Einschränkungen blieben bestehen, betonte er. Die regionale Task Force wolle am Mittag die Lage bewerten. Der Kreis Neuwied hatte den kritischen Wert von 50 Corona-Infektionen pro 100 000 Einwohner am Wochenende fast erreicht.