Hahn

Neustruktur von Airport-Hahn-Eigentümer

Nach der Insolvenz des chinesischen Haupteigentümers des Flughafens Hahn will das Land Rheinland-Pfalz dessen geplante Neuausrichtung im Blick behalten. Die Landesregierung wolle dazu in Kontakt mit der chinesischen Regierung bleiben, sagte Innen-Staatssekretär Randolf Stich (SPD) am Montag. In einer Online-Sondersitzung von Innen- und Verkehrsausschuss des Landtags zum Hunsrück-Flughafen Hahn verwies Stich auf Unterschiede im deutschen und chinesischen Insolvenzrecht. „Das Weitere werden wir jetzt in den nächsten Wochen aufklären.“ Einen klaren Zeithorizont dafür könne er aber nicht mitteilen.