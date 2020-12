Mainz/Saarbrücken

Neuschnee zum Winteranfang in Rheinland-Pfalz und Saarland

Pünktlich zum meteorologischen Winteranfang am 1. Dezember erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland Schnee. Zuvor wird das Wetter am Montag aber wechselhaft, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Bei Höchstwerten zwischen 0 und 4 Grad wechseln sich Sonne, Wolken und Nebel ab. In der Nacht zu Dienstag ziehen dichte Wolken über die Bundesländer, es kann regnen und schneien. Der DWD rechnet mit bis zu 3 Zentimeter Neuschnee und warnt vor Glatteis.