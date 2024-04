Neunjährige bei Verkehrsunfall verletzt

Anzeige

Weitefeld (dpa/lrs) – Ein neunjähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Altenkirchen verletzt worden. Das Kind sei am Samstagnachmittag in Weitefeld mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, als es nach ersten Erkenntnissen ohne auf den Verkehr zu achten, vom Gehweg auf die Straße fuhr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Daraufhin prallte sie mit dem Auto eines 22-Jährigen zusammen und verletzte sich leicht «in Form von Schürfwunden und Hämatomen». Das Kind wurde laut Polizei vorsichtshalber zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

