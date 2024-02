Neuwied

Neuwied

Neun Verletzte bei Streit in Indoorspielplatz

Neun Menschen, darunter vier Kinder, sind bei einem Streit in einem Indoorspielplatz in Neuwied leicht mit Pfefferspray verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war es am Samstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache im Eingangsbereich der Spielhalle zu einem Streit zwischen einem Angestellten und einer Familie gekommen. Der Streit soll dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung ausgeartet sein, bei der ein Pfefferspray eingesetzt wurde. Von wem der Angriff ausging, war zunächst nicht bekannt. Die vier verletzten Kinder erlitten Reizungen der Augen und Atemwege.