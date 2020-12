Archivierter Artikel vom 09.04.2020, 12:40 Uhr

Ingelheim

Neugeborenes Baby ausgesetzt: Suche nach Mutter

Ein neugeborenes Mädchen ist in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) in der Nähe des Krankenhauses ausgesetzt worden. Zeugen entdeckten den Säugling am frühen Dienstagmorgen auf einem Parkplatz neben dem Gehweg zu einer ärztlichen Bereitschaftspraxis, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Kind war in ein rotes Handtuch eingewickelt, hatte sich aber frei gestrampelt und schrie.