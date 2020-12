Archivierter Artikel vom 14.05.2020, 16:20 Uhr

Mainz

Neues Verfahren soll Erreger im Blut schneller finden

An der Universitätsmedizin Mainz sollen Erreger künftig mit einem neuen softwarebasierten Verfahren viel schneller gefunden werden. Dies sei insbesondere für die Sepsis (Blutvergiftung) wichtig, die einen großen Teil der Infektionen in Krankenhäusern ausmache und oft tödlich verlaufe, teilten die Klinik und die Techniker Krankenkasse (TK) am Donnerstag in Mainz mit. Einer Studie des Universitätsklinikums Jena zufolge erkranken bundesweit mehr als 320 000 Menschen pro Jahr an einer Sepsis, etwa 16 000 davon in Rheinland-Pfalz. Etwa ein Viertel der Betroffenen sterbe an den Folgen.