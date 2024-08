Anzeige

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das neue Schuljahr im Saarland ist mit mehr Schülerinnen und Schülern als im Vorjahr gestartet. Deren Zahl stieg um gut 2.300 auf knapp 124.600, wie das Bildungsministerium in Saarbrücken mitteilte. Mit einem Plus von rund 1.100 Kindern sei die Zunahme an Grundschulen besonders hoch. An den Gemeinschaftsschulen sind gut 500 Schüler mehr angemeldet. Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) führte die Zunahme auch auf die Zuwanderung aus Kriegs- und Krisengebieten zurück.

Nach Angaben des Ministeriums werden im neuen Schuljahr insgesamt rund 150 Klassen mehr gebildet. Zum Schulstart nach den Sommerferien standen mit 9.834 Lehrern an allen Schulformen insgesamt 201 mehr in der Statistik als zum Ende des vergangenen Schuljahres. Für die deutsche Sprache seien 50 zusätzliche Sprachförderlehrer-Stellen geschaffen worden. Diese ergänzten 120 Lehrkräfte (Vollzeitäquivalente) in dem Bereich, hieß es.

Christine Streichert-Clivot (SPD), Präsidentin der Kultusministerkonferenz und Bildungsministerin im Saarland. (zu dpa: «Neues Schuljahr mit mehr Schülern begonnen») Foto: Michael Kappeler/DPA

Zum 1. August begann bundesweit das sogenannte Startchancen-Programm, von dem im Saarland 55 Schulen profitieren. Ziel des Programms ist es, Schulen mit einem hohen Anteil von sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern zu stärken. Das Programm läuft über zehn Jahre. Der Bund fördert es mit einer Milliarde Euro pro Jahr. Die Länder beteiligen sich in gleichem Umfang. Dem Saarland stehen laut Ministerium dabei jährlich rund zwölf Millionen Euro an Bundesmitteln zur Verfügung.