Mainz/Bad Neuenahr-Ahrweiler

Neues Projekt „Ahrtal-Helfer werden zu Ahrtal-Fans“

Zehntausende freiwillige Helfer haben den Flutopfern im Ahrtal geholfen – künftig will das Flusstal viele von ihnen wieder als Touristen begrüßen. Der Verein Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler stellt dafür das Projekt „Ahrtal-Helfer werden zu Ahrtal-Fans“ auf die Beine, wie das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium in Mainz am Montag mitteilte.