Archivierter Artikel vom 27.04.2020, 07:00 Uhr

Saarburg

Neues Portal zum virtuellen Verreisen gestartet

An Verreisen ist in Zeiten von Corona nicht zu denken. Aber wenigstens wegträumen kann man sich ja, um etwas gegen das Fernweh zu tun: Das haben sich zwei Touristiker bei Trier gedacht und eine Plattform in Internet geschaffen – über die man virtuell auf Reisen gehen kann. „Urlaub beginnt im Kopf“, sagte Gregor Demmer vom Reisevermittler Euresa in Saarburg der Deutschen Presse-Agentur. Er hat die Webseite „ www.wegtraeumen.de“ mit seinem Kollegen Johannes Nicknig seit einer Woche geschaltet.